De Laurentiis: “Mai più africani, troppi impegni in Coppa d’Africa”. Ma i buonisti lo scambiano per razzismo (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Aurelio De Laurentiis accusato di razzismo, come riporta anche Il Secolo d’Italia. Il motivo, però, è veramente ridicolo. De Laurentiis e il razzismo inventato Il presidente del Napoli De Laurentiis viene accusato di razzismo dai “soliti”, ma il numero uno partenopeo, in realtà, stava semplicemente facendo un ragionamento economico. A tutto tondo, ma soprattutto sui costi di alcuni calciatori africani, a suo dire troppo impegnati nella loro competizione continentale:“Basta africani, oppure che rinuncino a giocare la Coppa d’Africa. Io non ne comprerò più per questo motivo. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per il mondo nel bel mezzo del campionato”. Dunque, nessun attacco al colore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Aurelio Deaccusato di, come riporta anche Il Secolo d’Italia. Il motivo, però, è veramente ridicolo. Dee ilinventato Il presidente del Napoli Deviene accusato didai “soliti”, ma il numero uno partenopeo, in realtà, stava semplicemente facendo un ragionamento economico. A tutto tondo, ma soprattutto sui costi di alcuni calciatori, a suo dire troppo impegnati nella loro competizione continentale:“Basta, oppure che rinuncino a giocare la. Io non ne comprerò più per questo motivo. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per il mondo nel bel mezzo del campionato”. Dunque, nessun attacco al colore ...

mgpg07 : RT @sscnapoli: È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi c… - IlPrimatoN : La solita polemica inutile - Jaebets16 : RT @sscnapoli: È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi c… - Salvatoresdino1 : @Pasqual01350178 @Gennaro_115 @Syview__ Ragazzi non è un caso che Marotta dopo due anni di Champions con Spalletti,… - MalpiedeRotolin : RT @sscnapoli: È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi c… -