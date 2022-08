De Ketelaere Milan | l’entourage svela | «Lo voleva anche il Barcellona»

AntoVitiello : ???De Ketelaere è arrivato in sede per firmare con il #Milan ??? #DeKetelaere - AntoVitiello : Il giorno della presentazione di De Ketelaere sarà venerdì 5 agosto alle 14.00 #Milan - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - notizie_milan : Allenamenti Milan: ultime notizie e aggiornamenti su De Ketelaere, Origi e Pobega - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Una lunga attesa, ma al termine di una trattativa complessa Charles De Ketelaere è un nuovo gi… -

...del Napoli e il difensore del: sono diventate queste le priorità del momento, in un calciomercato che nei giorni scorsi ha visto chiudersi due tormentoni: il sospirato passaggio di De...Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della trattativa per Kepa Arrizabalaga. Dopo aver collaborato al trasferimento di Deal, l'agente del portiere spagnolo, Arturo Canales, avrebbe incontrato a Roma un uomo del Napoli. Kepa resta stuzzicato dalla possibilità di rilanciarsi giocando al Maradona da ...Divock Origi prosegue con un programma di allenamento personalizzato a Milanello, mentre Charles De Ketelaere e Tommaso Pobega si sono allenati con il gruppo. Come riportato da Antonio Vitiello, Origi ...L’acquisto del giovanissimo De Ketelaere ha rinnovato l’entusiasmo in casa rossonera e il mister potrebbe farlo esordire proprio sabato a Vicenza ...