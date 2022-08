DAZN e Sky, c’è l’accordo: ecco cosa servirà (e quanto costerà) per vedere la Serie A (Di giovedì 4 agosto 2022) DAZN e Sky hanno ufficializzato l’accordo che consentirà di vedere tutta la Serie A anche sul canale satellitare Dunque è arrivato l’accordo tra DAZN e Sky, confermato da una nota ufficiale: “Sky e DAZN annunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi”. Dunque DAZN sarà disponibile come App su Sky ma sarà visibile anche su un canale apposito sul 214 (ZONA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022)e Sky hanno ufficializzatoche consentirà ditutta laA anche sul canale satellitare Dunque è arrivatotrae Sky, confermato da una nota ufficiale: “Sky eannunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app disu Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commercialepersul decoder Sky il canale ZONA, con le 7 partite per turno diA TIM in esclusivae una selezione di eventi”. Dunquesarà disponibile come App su Sky ma sarà visibile anche su un canale apposito sul 214 (ZONA ...

sportface2016 : +++#Dazn e #Tim firmano l'accordo, non c'è più esclusiva. #Dazn può sbarcare su #Sky+++ - vditrapani : 1- Dazn aumenta i prezzi del 50% 2- viste le palesi carenze nel servizio, fa un accordo con Tim e Sky, che però ric… - Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - valebertuu : @Er_Libanese7 No non ho capito che è successo con sky e dazn ahahhaha - manidaneonato : praticamente costa meno andare a vedere tutte le partite allo stadio che fare l’abbonamento sky+dazn VI ODIO -