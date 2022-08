Dazn, arriva su Sky: aumenta l’abbonamento? Scopri tutti i vantaggi del nuovo accordo (Di giovedì 4 agosto 2022) La notizia dell’accordo tra Dazn e Tim potrebbe cambiare tante situazioni. Il gestore telefonico, infatti, ha rinunciato all’esclusività così da dare il via ad un possibile accordo tra Dazn e Sky. Ma cosa cambia per gli abbonati dell’emittente? La giornata di ieri potrebbe essere stata molto importante per i tanti appassionati di calcio. L’accordo tra Dazn e Tim potrebbe dar vita a degli scenario, per gli abbonati Sky, molto interessanti. La trattativa tra le parti ha portato Tim alla rinuncia dell’esclusività così da dare vita ad un accordo con l’emittente satellitare. Adobe StockDazn e Tim sono state da sempre fianco a fianco nella scalata all’acquisizione dei diritti del campionato italiano. Con l’inizio di questa stagione, ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 agosto 2022) La notizia dell’trae Tim potrebbe cambiare tante situazioni. Il gestore telefonico, infatti, ha rinunciato all’esclusività così da dare il via ad un possibiletrae Sky. Ma cosa cambia per gli abbonati dell’emittente? La giornata di ieri potrebbe essere stata molto importante per i tanti appassionati di calcio. L’trae Tim potrebbe dar vita a degli scenario, per gli abbonati Sky, molto interessanti. La trattativa tra le parti ha portato Tim alla rinuncia dell’esclusività così da dare vita ad uncon l’emittente satellitare. Adobe Stocke Tim sono state da sempre fianco a fianco nella scalata all’acquisizione dei diritti del campionato italiano. Con l’inizio di questa stagione, ...

