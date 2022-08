Dalla Turchia: “Offerta ufficiale del Galatasaray a Mertens: ecco cifre e dettagli” (Di giovedì 4 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Mertens-Galatasaray. Trattativa sempre più viva tra Dries Mertens e il Galatasaray. Secondo i quotidiani turchiNTV Spor e Daily Sabah, il vice-presidente della società giallorossa, Erden Timur, è in contatto costantemente con l’ex calciatore del Napoli. Per i media turchi, il Galatasaray avrebbe fatto un’Offerta da ben 3,5 milioni di euro netti a stagione ma il calciatore belga Mertens, attraverso il suo entourage, sta chiedendo quanto ha richiesto al Napoli. Vorrebbe almeno 4 milioni di euro, ma i turchi vorrebbero uno sconto. La negoziazione va avanti, con Trabzonspor, Salernitana e Lazio che restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di giovedì 4 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.. Trattativa sempre più viva tra Driese il. Secondo i quotidiani turchiNTV Spor e Daily Sabah, il vice-presidente della società giallorossa, Erden Timur, è in contatto costantemente con l’ex calciatore del Napoli. Per i media turchi, ilavrebbe fatto un’da ben 3,5 milioni di euro netti a stagione ma il calciatore belga, attraverso il suo entourage, sta chiedendo quanto ha richiesto al Napoli. Vorrebbe almeno 4 milioni di euro, ma i turchi vorrebbero uno sconto. La negoziazione va avanti, con Trabzonspor, Salernitana e Lazio che restano alla finestra. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

