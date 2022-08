Dal 5 agosto su Netflix ci sono 10 episodi di The Sandman. Tutto ciò che c'è da sapere sull'attesissima serie, che sembra essere un nuovo Trono di Spade (Di giovedì 4 agosto 2022) L’attesa è finita (o quasi, mancano poche ore). The Sandman, nuova serie Netflix in dieci episodi, che finalmente adatta al piccolo schermo l’omonima serie a fumetti considerata una delle migliori di sempre, sta per sbarcare in tv. Da domani, 5 agosto, The Sandman sarà infatti disponibile su Netflix. Da fine luglio circola il trailer ufficiale e i critici che hanno visto la serie, l’hanno definita «una meraviglia visiva». The Sandman: le prime immagini guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 agosto 2022) L’attesa è finita (o quasi, mancano poche ore). The, nuovain dieci, che finalmente adatta al piccolo schermo l’omonimaa fumetti considerata una delle migliori di sempre, sta per sbarcare in tv. Da domani, 5, Thesarà infatti disponibile su. Da fine luglio circola il trailer ufficiale e i critici che hanno visto la, l’hanno definita «una meraviglia visiva». The: le prime immagini guarda le foto ...

