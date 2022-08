Da Parigi – Trasferimenti | Nantes guarda Yann Karamoh Parma

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 22:02:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: Per anticipare una possibile partenza di Ludovic Blas (24 anni, sotto contratto fino a giugno 2024), nel mirino del Lille, l’unità reclutamento delstando da vicino il profilo di. L’ex Caennais, ceduto all’Inter (55 gare di Serie A) per oltre 10 milioni di euro nel luglio 2018 a vent’anni, sta uscendo da una buona stagione con il club turco Karagümrük (4 gol, 3 assist in 32 presenze in Süper Lig ). Il poliedrico attaccante (24) appartiene ancora al, che lo ha acquistato per 8 milioni di euro nel 2019 dall’Inter. L’ex Bordeaux (57 partite in S1, 6 in C3) ha ancora un anno di contratto con il club di serie B che non ha la ...