Da Kiev a Taiwan. Un test atlantico per l'Italia al voto (Di giovedì 4 agosto 2022) Che sia finito un periodo "d'oro" per i rapporti transatlantici tra Italia e Stati Uniti? Durante il governo Draghi il nostro Paese era riuscito a riacquistare credibilità e prestigio internazionale, soprattutto grazie alla riaffermazione del proprio convinto atlantismo e ad un rafforzamento delle relazioni tra Roma e Washington dopo alcuni anni "difficili". Oggi siamo però di fronte ad una situazione radicalmente diversa, a causa della mutata situazione politica interna nel nostro Paese e anche alla luce della complessa congiuntura internazionale. Che la grande finestra di opportunità apertasi grazie a Mario Draghi si sia già chiusa? Ciò non è detto, ovviamente a patto che chiunque vinca le elezioni politiche del 25 settembre confermi in maniera chiara ed inequivocabile l'appartenenza filo-atlantica ed europeista dell'Italia, magari con una accresciuta attenzione ai ...

