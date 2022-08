Da Cdp 300 milioni a Banco Bpm per accelerare la transizione verde di Pmi e Mid-Cap italiane (Di giovedì 4 agosto 2022) Sostenere l’accesso al credito delle aziende italiane di minori dimensioni e agevolarne la transizione verso un modello di economia sostenibile, migliorando anche le prospettive occupazionali. Questi gli obiettivi dell’emissione obbligazionaria di importo pari a 300 milioni interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) in favore di Banco Bpm. Le risorse saranno impiegate per concedere nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle Mid-Cap italiane per investimenti sostenibili sul territorio nazionale. L’iniziativa consolida la collaborazione tra le due istituzioni e consente di mettere a disposizione nuova finanza nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 2020-2023”: un programma di Banco Bpm per la promozione dei principi Esg, che ammonta attualmente a 5 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Sostenere l’accesso al credito delle aziendedi minori dimensioni e agevolarne laverso un modello di economia sostenibile, migliorando anche le prospettive occupazionali. Questi gli obiettivi dell’emissione obbligazionaria di importo pari a 300interamente sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) in favore diBpm. Le risorse saranno impiegate per concedere nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle Mid-Capper investimenti sostenibili sul territorio nazionale. L’iniziativa consolida la collaborazione tra le due istituzioni e consente di mettere a disposizione nuova finanza nell’ambito di “Investimenti Sostenibili 2020-2023”: un programma diBpm per la promozione dei principi Esg, che ammonta attualmente a 5 ...

