“Curiamo Archie in Italia” Ma i giudici fanno staccare la spina

(Di giovedì 4 agosto 2022) Avete presente lo Stato etico, teorizzato pochi secoli fa dal filosofo tedesco Hegel? Nella sua filosofia idealista, il pensatore intendeva l’autorità statale come il fine supremo di tutte le cose, il decisore ultimo delle questioni tra individui, l’unica struttura capace di detenere l’arbitrio assoluto. Ecco, seppur a qualche socialista nostrano possa piacere questa espressione, succede che Hegel rimane estremamente attuale pure nel Paese precursore del liberalismo: il Regno Unito. Il CasoStiamo parlando, ovviamente, della tragica vicenda del dodicenneBattersbee, trovato in coma dalla madre ad aprile, disteso a terra con una corda intorno alla testa, probabilmente per un gioco sui social finito in disgrazia. Ecco, per i medici occorrevala, proprio perché il bambino si trovava in stato ...

Ma se è vero che ciper piacere a qualcuno, se ciper rispettare qualcuno, per ... che diritto esercita e in nome di cosa Non della scienza, che anche nel caso di" il bimbo ... Amore e diritto Di chi è davvero il nostro corpo Non basterà la decisione di una corte inglese a congedare il piccolo Archie Battersbee da questa vita. Perché il suo cuore non smetterà di esserci ...LONDRA. Ora sembra davvero finita per il piccolo Archie. Anche se mamma Hollie e papà Paul Battersbee non si arrendono, parlano di “esecuzione” e dicono di essere stati contattati da vari medici nel m ...