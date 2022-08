Cultura, poesia e musica: si accendono i riflettori su Cautano (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCautano (Bn) – Finalmente l’attesa è finita, da stasera a Cautano partirà la due giorni dedicata alla poesia con due appuntamenti che daranno vita al piccolo borgo sannita. Due giorni di Cultura, musica e poesia grazie all’idea lungimirante di Michele Piramide e di Pianeta Sannio. Parte la seconda edizione di “Artisti di Strada” e la prima di “Cautano in poesia” con con l’assegnazione del premio nazionale indetto dal Comune di Cautano e dedicato alla memoria di Simonetta Lamberti. Grande contributo anche da parte della Fondazione Polis che assegnerà una targa a nome di Antonio Rapuano al talento under 25 che sarà stato capace di distinguersi durante il concorso. Le luci dei riflettori si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Finalmente l’attesa è finita, da stasera apartirà la due giorni dedicata allacon due appuntamenti che daranno vita al piccolo borgo sannita. Due giorni digrazie all’idea lungimirante di Michele Piramide e di Pianeta Sannio. Parte la seconda edizione di “Artisti di Strada” e la prima di “in” con con l’assegnazione del premio nazionale indetto dal Comune die dedicato alla memoria di Simonetta Lamberti. Grande contributo anche da parte della Fondazione Polis che assegnerà una targa a nome di Antonio Rapuano al talento under 25 che sarà stato capace di distinguersi durante il concorso. Le luci deisi ...

