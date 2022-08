Crosetto: basta con le delegittimazioni, l’avversario non è il male. Così non si fa il bene dell’Italia (Di giovedì 4 agosto 2022) Auspica un patto contro le demonizzazioni reciproche Guido Crosetto che, intervistato dal Corriere, prevede uno tsunami in autunno. Una tempesta economica che richiederà grande senso di responsabilità da parte di tutti per “non fare male al Paese”. Crosetto: in autunno ci attende uno tsunami «Temo – afferma Crosetto – che messaggi chiari vengano sovrastati da altri allarmanti: sostenere che col centrodestra ci saranno chissà quali manovre di spesa o colpi all’impianto europeo getta discredito e fa danni solo all’Italia». E prevede «che già a settembre noi ci troveremo con le agenzie di Rating che gireranno il loro outlook verso l’Italia in negativo, indipendentemente da chi vincerà. E poi vedo possibili decisioni di Bankitalia preoccupanti, come la classificazione in debito pubblico di ciò che prima non lo era (i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Auspica un patto contro le demonizzazioni reciproche Guidoche, intervistato dal Corriere, prevede uno tsunami in autunno. Una tempesta economica che richiederà grande senso di responsabilità da parte di tutti per “non fareal Paese”.: in autunno ci attende uno tsunami «Temo – afferma– che messaggi chiari vengano sovrastati da altri allarmanti: sostenere che col centrodestra ci saranno chissà quali manovre di spesa o colpi all’impianto europeo getta discredito e fa danni solo all’Italia». E prevede «che già a settembre noi ci troveremo con le agenzie di Rating che gireranno il loro outlook verso l’Italia in negativo, indipendentemente da chi vincerà. E poi vedo possibili decisioni di Bankitalia preoccupanti, come la classificazione in debito pubblico di ciò che prima non lo era (i ...

