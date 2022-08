Cristiano Malgioglio, la drammatica rivelazione dell’artista: “Un tumore maligno” | Ecco oggi come sta (Di giovedì 4 agosto 2022) In una lunga intervista al Corriere della Sera, Cristiano Malgioglio ha parlato di un problema di salute scoperto per caso. Cristiano Malgioglio ha compiuto 77 anni lo scorso aprile, ma a dispetto dell’età mostra ancora una vitalità e una tenacia da fare invidia a molte persone decisamente più giovani. D’altronde, non è certo un caso se lo showman è uno dei personaggi più apprezzati dai telespettatori, anche per la sua ironia, per il suo essere sempre poliedrico e per la capacità di rompere gli schemi. Proprio per questo le ultime rivelazioni di Cristiano Malgioglio sulla sua salute hanno fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi fan. In una bella e lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantautore e personaggio televisivo ha infatti svelato di ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 agosto 2022) In una lunga intervista al Corriere della Sera,ha parlato di un problema di salute scoperto per caso.ha compiuto 77 anni lo scorso aprile, ma a dispetto dell’età mostra ancora una vitalità e una tenacia da fare invidia a molte persone decisamente più giovani. D’altronde, non è certo un caso se lo showman è uno dei personaggi più apprezzati dai telespettatori, anche per la sua ironia, per il suo essere sempre poliedrico e per la capacità di rompere gli schemi. Proprio per questo le ultime rivelazioni disulla sua salute hanno fatto preoccupare non poco i suoi tantissimi fan. In una bella e lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantautore e personaggio televisivo ha infatti svelato di ...

BITCHYFit : Channing Tatum verso il programma di Cristiano Malgioglio - panapp : Cos’è, adesso è colpa mia per tutte le malefatte degli italiani in Giappone??? Comunque è un album relativamente f… - orvietonews : Cristiano Malgioglio a 'La Terrazza' con Stefano Coletta e Teresa Ciabatti: Cristiano Malgioglio, cantante e protag… - RealPasqualozzi : @MichelaGiraud @JLo Vestita poi come Cristiano Malgioglio è apoteosi pura. - GammaStereoRoma : Cristiano Malgioglio Feat. The Jek - Notte Perfetta -