Crescono le tensioni tra Berlino e Ankara (Di giovedì 4 agosto 2022) Si stanno facendo tesi i rapporti tra Berlino e Ankara. La settimana scorsa, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha criticato l’omologa tedesca, Annalena Baerbock, durante una conferenza stampa. “La Germania ha agito come un mediatore onesto in passato. Aveva un atteggiamento equilibrato, ma ultimamente vediamo che questo equilibrio si sta purtroppo perdendo”, ha dichiarato Cavusoglu in riferimento al ruolo di mediazione, assunto da Berlino nei difficili rapporti tra Grecia e Turchia. Poco prima, la Baerbock aveva dichiarato che “Lesbo, Chios, Rodi e molte, molte altre isole ... sono territorio greco e nessuno ha il diritto di metterlo in discussione”. Parole, queste, che hanno irritato Ankara. Ma le divergenze non si fermano qui. La Baerbock ha infatti anche criticato l’intenzione turca di condurre una ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 agosto 2022) Si stanno facendo tesi i rapporti tra. La settimana scorsa, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha criticato l’omologa tedesca, Annalena Baerbock, durante una conferenza stampa. “La Germania ha agito come un mediatore onesto in passato. Aveva un atteggiamento equilibrato, ma ultimamente vediamo che questo equilibrio si sta purtroppo perdendo”, ha dichiarato Cavusoglu in riferimento al ruolo di mediazione, assunto danei difficili rapporti tra Grecia e Turchia. Poco prima, la Baerbock aveva dichiarato che “Lesbo, Chios, Rodi e molte, molte altre isole ... sono territorio greco e nessuno ha il diritto di metterlo in discussione”. Parole, queste, che hanno irritato. Ma le divergenze non si fermano qui. La Baerbock ha infatti anche criticato l’intenzione turca di condurre una ...

periodicodaily : Nagorno-Karabakh: crescono le tensioni - Periodico Daily #nagorno #karabakh @Billa42_ - feddit_it : Ecco gli schieramenti di Usa e Cina a Taiwan - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Taiwan: crescono le tensioni con la Cina per la visita di Pelosi. Pechino blocca le importazioni da Taipei… - paolopicone70 : #BreakingNews Taiwan: crescono le tensioni con la Cina per la visita di Pelosi. Pechino blocca le importazioni da T… - ildenaro_it : #Crescono le #tensioni tra #Cina e #Taiwan per la #visita di #NancyPelosi: #avvistati #aerei da #guerra #cinesi -