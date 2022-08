Covid oggi Lombardia, 5.369 contagi e 31 morti: bollettino 4 agosto (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 5.369 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 31 decessi. I tamponi effettuati sono stati 34.734, per un tasso di positività del 15,4%. I ricoverati negli ospedali sono 1.294 (-54) e quelli in terapia intensiva 36 (-11). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.426 di cui 522 a Milano città. A Bergamo 575, a Brescia 793, a Como 286, a Cremona 253, a Lecco 152, a Lodi 138, a Mantova 341, a Monza e Brianza 427, a Pavia 335, a Sondrio 92 e a Varese 412. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 5.369 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 31 decessi. I tamponi effettuati sono stati 34.734, per un tasso di positività del 15,4%. I ricoverati negli ospedali sono 1.294 (-54) e quelli in terapia intensiva 36 (-11). Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.426 di cui 522 a Milano città. A Bergamo 575, a Brescia 793, a Como 286, a Cremona 253, a Lecco 152, a Lodi 138, a Mantova 341, a Monza e Brianza 427, a Pavia 335, a Sondrio 92 e a Varese 412. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

