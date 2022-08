Covid oggi Emilia | 3 530 contagi e 10 morti | bollettino 4 agosto

RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 3.650 casi su 20.189 tamponi - telodogratis : Covid oggi Italia, 42.976 contagi e 161 morti: bollettino 4 agosto 2022 -

Sky Tg24

...Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne si evince che 5 decessi registrati, ... comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi- 19. La Regione Friuli Venezia ...... colpisce di notte"e bambini, naso blocca meglio il virus ma non OmicronItalia, Cartabellotta: 1.165 morti in 7 giorni, effetto Omicron 5ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER ... Covid, le notizie. Bollettino: 42.976 casi e 161 morti. Tasso di positività al 17,8%. LIVE Cinque morti e altri 1.198 positivi: sono i dati sul coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore. I test processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 4.979. Invariati i numeri dei pazienti rico ...(Adnkronos) – Sono 3.530 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 4 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. I nuovi casi sono stati in ...