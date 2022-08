Covid, l’Ema: «Possibili miocarditi e pericarditi tra gli effetti collaterali del vaccino Novavax» (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo il vaccino Nuvaxovid, prodotto da Novavax contro il Coronavirus, possono verificarsi miocarditi e pericarditi. Ad annunciarlo è il Comitato di vigilanza sui rischi dei farmaci sul sito dell’Ema – l’Agenzia europea per i medicinali – sulla base dell’analisi di alcuni casi segnalati. Pertanto, gli esperti hanno raccomandato alle autorità competenti a inserire tali rischi nelle informazioni allegate al vaccino e di fornire ulteriori dati in merito ai Possibili effetti. Oltre a Possibili reazioni locali dopo l’iniezione, come arrossamento, gonfiore o dolore, tra gli effetti indesiderati del vaccino in questione vi sono anche mal di testa, malessere, nausea, dolori alle articolazioni, febbre e ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo ilNuvaxovid, prodotto dacontro il Coronavirus, possono verificarsi. Ad annunciarlo è il Comitato di vigilanza sui rischi dei farmaci sul sito del– l’Agenzia europea per i medicinali – sulla base dell’analisi di alcuni casi segnalati. Pertanto, gli esperti hanno raccomandato alle autorità competenti a inserire tali rischi nelle informazioni allegate ale di fornire ulteriori dati in merito ai. Oltre areazioni locali dopo l’iniezione, come arrossamento, gonfiore o dolore, tra gliindesiderati delin questione vi sono anche mal di testa, malessere, nausea, dolori alle articolazioni, febbre e ...

