Covid, le notizie. Bollettino: 42.976 casi e 161 morti. Tasso di positività al 17,8%. LIVE (Di giovedì 4 agosto 2022) Calano le terapie intensive (-34) e i ricoveri ordinari (-272). Agenas: occupazione reparti al 16%, cala in 13 regioni. Nel complesso, la curva dei contagi frena la sua discesa nella maggior parte delle province. Nel mondo, il numero di infezioni settimanali registrati tra il 25 e il 31 luglio è diminuito del 9% a circa 6,5 milioni. Da inizio pandemia, le vittime hanno raggiunto quota 172.568. Ancora positivo il presidente degli Stati Uniti

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta in Giappone il ministero della Salute ha approvato un risarcimento per la famiglia di una person… - Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - AnsaMarche : Covid: Marche, incidenza scende a 768, 3 deceduti in 24ore. 1.519 positivi in un giorno. Ricoverati salgono a 199 (… - occhio_notizie : Il bollettino #Covid in #Italia -