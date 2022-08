Covid Italia, Cartabellotta: 1.165 morti in 7 giorni, effetto Omicron 5 (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – In 7 giorni, fra il 27 luglio e il 2 agosto, i morti Covid in Italia sono stati 1.165, in aumento rispetto ai 7 giorni precedenti. E’ il dato contenuto in un grafico diffuso via Twitter dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che commenta: “Effetti dell’ondata Omicron 5 sui decessi”, postando l’immagine che mostra una crescita che va avanti da 6 settimane. Il grafico indica infatti come tra il 15 e il 21 giugno i morti Covid fossero in calo rispetto alla settimana precedente (337 contro 416). La settimana dopo è iniziata la risalita dei numeri, prima più lenta (dai 392 del 22-28 giugno ai 464 della settimana dopo) e poi più veloce, passando da 692 decessi conteggiati il 6-12 luglio a 1.019 nel giro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – In 7, fra il 27 luglio e il 2 agosto, iinsono stati 1.165, in aumento rispetto ai 7precedenti. E’ il dato contenuto in un grafico diffuso via Twitter dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino, che commenta: “Effetti dell’ondata5 sui decessi”, postando l’immagine che mostra una crescita che va avanti da 6 settimane. Il grafico indica infatti come tra il 15 e il 21 giugno ifossero in calo rispetto alla settimana precedente (337 contro 416). La settimana dopo è iniziata la risalita dei numeri, prima più lenta (dai 392 del 22-28 giugno ai 464 della settimana dopo) e poi più veloce, passando da 692 decessi conteggiati il 6-12 luglio a 1.019 nel giro ...

