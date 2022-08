Covid, in Lombardia 5.369 nuovi positivi: 575 a Bergamo (Di giovedì 4 agosto 2022) A fronte di 34.734 tamponi effettuati, sono 5.369 i nuovi casi (positività al 15,4%). Continuano diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-54): 31 i decessi. In provincia di Bergamo sono 575 i nuovi casi, mentre 6.384 sono le persone attualmente positive al virus e quindi in isolamento obbligatorio. A loro si aggiungono altre 99 persone in autosorveglianza. I dati di giovedì 4 agosto: – i tamponi effettuati: 34.734, totale complessivo: 40.216.634 – i nuovi casi positivi: 5.369 – in terapia intensiva: 36 (-11) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.294 (-54) – i decessi, totale complessivo: 41.664 (+31) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.426 di cui 522 a Milano città; Bergamo: 575; Brescia: 793; Como: 286; Cremona: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) A fronte di 34.734 tamponi effettuati, sono 5.369 icasi (tà al 15,4%). Continuano diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-54): 31 i decessi. In provincia disono 575 icasi, mentre 6.384 sono le persone attualmente positive al virus e quindi in isolamento obbligatorio. A loro si aggiungono altre 99 persone in autosorveglianza. I dati di giovedì 4 agosto: – i tamponi effettuati: 34.734, totale complessivo: 40.216.634 – icasi: 5.369 – in terapia intensiva: 36 (-11) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.294 (-54) – i decessi, totale complessivo: 41.664 (+31) Icasi per provincia: Milano: 1.426 di cui 522 a Milano città;: 575; Brescia: 793; Como: 286; Cremona: ...

