Covid | il bollettino di oggi 4 Agosto 2022

(Di giovedì 4 agosto 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato il consuetoquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. Come riporta Tgcom24, l’Italia registra 42.976 nuovi casi di coronavirus a fronte di 242.010 tamponi (mercoledì erano stati 45.621 con 255.797 test). I morti sono 161 (ieri 171). I dimessi e i guariti sono invece 68.947. Diminuiscono sia gli ingressi in ospedale (-272) che le terapie intensive (-34). Il tasso di positività resta invariato al 17,8%. 1.175.294 sono invece le persone attualmente positive alnel nostro Paese. Gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia sono 21.213.559, mentre i decessi totali salgono a 172.729. Nel complesso sono 139.776.812 le dosi di vaccino somministrate. Segui ZON.IT su Google News.

fisco24_info : Covid oggi Italia, 42.976 contagi e 161 morti: bollettino 4 agosto 2022: (Adnkronos) - Numeri e dati covid - region… - LaStampa : Covid, il bollettino del 4 agosto: 42.976 nuovi casi e 161 morti. Il tasso di positività al 17,7% - occhio_notizie : Il bollettino #Covid in #Italia - ledicoladelsud : Covid oggi Italia, 42.976 contagi e 161 morti: bollettino 4 agosto 2022 - italiaserait : Covid oggi Italia, 42.976 contagi e 161 morti: bollettino 4 agosto 2022 -

Sky Tg24

di Chiara Barison I dati di giovedì 4 agosto. Il tasso di positività è al 17,7% con 242.010 tamponi Sono 42.976 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 45.621, qui il). Sale così ad almeno 21.213.559 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'...Sono 1.310 i nuovi casi di- 19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 186 in provincia di ... Sotto ilcompleto Covid, le notizie. Bollettino: 42.976 casi e 161 morti. Tasso di positività al 17,8%. LIVE Il bollettino relativo al Covid-19 per la giornata di giovedì 4 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione.Sono 42.976 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 45.621, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 21.213.559 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...