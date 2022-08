Covid, Bassetti: “Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “In prospettiva il Covid è destinato a diventare una delle molte altre cause di morte posizionandosi tra l’ottavo e il decimo posto”. Lo sottolinea in un post su Instagram Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando uno studio dei Cdc americani “che dimostra come la mortalità per Covid negli Usa è stata importante negli anni 2020-21 raggiungendo la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Balza agli occhi però – prosegue – che la mortalità per altre malattie respiratorie (che normalmente sono tra il terzo e il quarto posto) sia stata incredibilmente bassa nello stesso periodo. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “In prospettiva ilè destinato a diventare unamolte altrediposizionandosi tra l’e il”. Lo sottolinea in un post su Instagram Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando uno studio dei Cdc americani “che dimostra come la mortalità pernegli Usa è stata impornegli anni 2020-21 raggiungendo la terza causa didopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Balza agli occhi però – prosegue – che la mortalità per altre malattie respiratorie (che normalmente sono tra il terzo e il quarto) sia stata incredibilmente bassa nello stesso periodo. ...

lifestyleblogit : Covid, Bassetti: 'Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto' - - lifestyleblogit : Covid, Bassetti: 'Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto' - - franco_sala : RT @ProfMBassetti: Covid Italia, Bassetti: 'Obbligo mascherine a ottobre? Passo indietro clamoroso' - - telodogratis : Covid, Bassetti: “Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto” - ledicoladelsud : Covid, Bassetti: “Diventerà una delle tante cause di morte, tra ottavo-decimo posto” -