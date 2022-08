Covid | 45 621 nuovi casi e 161 morti Tasso di positività al 17 | 7%

(Di giovedì 4 agosto 2022) E' ancora in discesa la curva epidemica in Italia. Scendono infatti a 42.976 idi19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, con un ulteriore calo rispetto ai 45.621 registrati di ...

LuisaPozzoni : RT @sole24ore: ?? #Covid, continua il calo dei contagi in Italia. Ieri sono stati 45.621 i test positivi, -25,8% rispetto allo stesso giorno… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Sono 45.621 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i cont… - gppmessineo : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 45.621 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - CatelliRossella : Covid: 45.621 contagiati, 171 morti, tasso 17,8% - Sanità - - gazzettamantova : Covid, il bollettino del 3 agosto: 45.621 casi e 171 morti Tasso di positività al 17,85 -

16.58, 42.976 nuovi casi e 161 vittime Sono 42.976 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (45.i precedenti). I decessi sono 161 (ieri 171). I tamponi processati sono 242.010 a fronte dei ...E' ancora in discesa la curva epidemica in Italia. Scendono infatti a 42.976 i nuovi casi di19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, con un ulteriore calo rispetto ai 45.registrati di ieri. In flessione a 161 anche il numero dei morti (10 meno i 171 di ieri), cifra che fa salire ...Milano, 4 ago. (askanews) - E' ancora in discesa la curva epidemica in Italia. Scendono infatti a 42.976 i nuovi casi di Covid 19 accertati in ...(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ...