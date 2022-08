Così Papa Francesco ha archiviato il tradizionalismo e lo definisce 'paganesimo del pensiero' (Di giovedì 4 agosto 2022) Come sempre, in occasione dei suoi viaggi, Papa Francesco anche in Canada ha incontrato un gruppo di gesuiti lì residenti. E il loro colloquio è stato pubblicato on line in queste ore da La Civiltà ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) Come sempre, in occasione dei suoi viaggi,anche in Canada ha incontrato un gruppo di gesuiti lì residenti. E il loro colloquio è stato pubblicato on line in queste ore da La Civiltà ...

civcatt : La Chiesa o è sinodale o non è Chiesa: così il Papa nell’incontro privato con 15 gesuiti della Provincia canadese.… - VuduPlateau : Tradition vs traditionalisme… Così Papa Francesco ha archiviato il tradizionalismo e lo definisce ‘paganesimo del… - ricristiano1 : Straordinario Bergoglio. - globalistIT : - charlitosbabe : RT @FRAXCHARLES: charles quando avrà dei figli, me lo immagino più o meno così: “sai amore di papà, quando ero più piccolo ho vinto una gar… -