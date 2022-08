Cosa succede tra Cina e Taiwan (e cosa c’entrano gli USA) (Di giovedì 4 agosto 2022) Le esercitazioni militari della Cina a Taiwan sono l’inizio di una nuova crisi mondiale? Quanto è probabile lo scoppio di un conflitto tra Pechino e Taipei? E cosa faranno gli Usa? La visita a Taiwan della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi è soltanto la scintilla di un fuoco che arde da tempo. Il viceministro degli Esteri Xie Feng ha parlato di «grave provocazione» oltre che di «violazione del principio della Unica Cina». L’approdo a Taiwan infatti, a detta della stessa Pelosi, non rientrava nel quadro di una piacevole gita estiva: si trattava della «dimostrazione di sostegno alle democrazie minacciate», nel quadro di una lotta «agli autocrati». Ma quello tra Pechino e Taipei, infatti, è un conflitto che gioca un ruolo chiave nella scacchiera mondiale. Ecco ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Le esercitazioni militari dellasono l’inizio di una nuova crisi mondiale? Quanto è probabile lo scoppio di un conflitto tra Pechino e Taipei? Efaranno gli Usa? La visita adella speaker della Camera Usa Nancy Pelosi è soltanto la scintilla di un fuoco che arde da tempo. Il viceministro degli Esteri Xie Feng ha parlato di «grave provocazione» oltre che di «violazione del principio della Unica». L’approdo ainfatti, a detta della stessa Pelosi, non rientrava nel quadro di una piacevole gita estiva: si trattava della «dimostrazione di sostegno alle democrazie minacciate», nel quadro di una lotta «agli autocrati». Ma quello tra Pechino e Taipei, infatti, è un conflitto che gioca un ruolo chiave nella scacchiera mondiale. Ecco ...

