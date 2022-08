Cosa si intende per accesso alle cure per incongruenza di genere per bambini/e e adolescenti (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la chiusura nel Regno Unito del Gender Identity Development Service for Children and Adolescents (GIDS), l’unico centro di riferimento nazionale altamente specializzato per l’assistenza di bambini/e e giovani con incongruenza di genere, il servizio sanitario britannico ha annunciato l’introduzione di nuovi centri regionali, chiamati servizi Early Adopter, per garantire una maggiore qualità del servizio. La Società Italiana di Pediatria, guardando all’esempio anglosassone, ha affermato che potrebbe essere preso a modello anche per il nostro sistema sanitario, “Sulla carta uno tra quelli che in Europa garantiscono maggior tutela ai giovani attraverso misure legali o amministrative che assicurano il cambio di genere, seppur con restrizioni”. Riuscire ad avere in Italia centri specializzati, dislocati su tutto il ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la chiusura nel Regno Unito del Gender Identity Development Service for Children and Adolescents (GIDS), l’unico centro di riferimento nazionale altamente specializzato per l’assistenza di/e e giovani condi, il servizio sanitario britannico ha annunciato l’introduzione di nuovi centri regionali, chiamati servizi Early Adopter, per garantire una maggiore qualità del servizio. La Società Italiana di Pediatria, guardando all’esempio anglosassone, ha affermato che potrebbe essere preso a modello anche per il nostro sistema sanitario, “Sulla carta uno tra quelli che in Europa garantiscono maggior tutela ai giovani attraverso misure legali o amministrative che assicurano il cambio di, seppur con restrizioni”. Riuscire ad avere in Italia centri specializzati, dislocati su tutto il ...

