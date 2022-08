"Cosa ha fatto nella vita": Calenda la insulta, Meloni lo disintegra: la figuraccia di mister Azione (Di giovedì 4 agosto 2022) Battaglia dura, senza esclusione di colpi. Campagna elettorale. Una campagna elettorale che fa tappa anche a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, laddove va in scena uno scontro a distanza tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni, due dei protagonisti assoluti del dibattito in vista del voto del prossimo 25 settembre. Già, perché prima parla il leader di Azione, il quale con la sua consueta arroganza alza il metaforico ditino per scagliarsi contro la leader di Fratelli d'Italia: "Una persona che si candida a fare il presidente del Consiglio della Repubblica italiana, che è un mestiere molto complicato, deve avere un cursus honorum, dicevano i romani. Ovvero che abbia fatto abbastanza esperienza, o nel pubblico o nel privato. Ha fatto solo una volta il ministro, senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Battaglia dura, senza esclusione di colpi. Campagna elettorale. Una campagna elettorale che fa tappa anche a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, laddove va in scena uno scontro a distanza tra Carloe Giorgia, due dei protagonisti assoluti del dibattito in vista del voto del prossimo 25 settembre. Già, perché prima parla il leader di, il quale con la sua consueta arroganza alza il metaforico ditino per scagliarsi contro la leader di Fratelli d'Italia: "Una persona che si candida a fare il presidente del Consiglio della Repubblica italiana, che è un mestiere molto complicato, deve avere un cursus honorum, dicevano i romani. Ovvero che abbiaabbastanza esperienza, o nel pubblico o nel privato. Hasolo una volta il ministro, senza ...

