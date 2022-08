MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Covid, 42.976 nuovi casi su 242.010 tamponi e altri 161 morti #ministerodellasalute #italia #coronavirus https://t.co… - MediasetTgcom24 : Covid, 42.976 nuovi casi su 242.010 tamponi e altri 161 morti #ministerodellasalute #italia #coronavirus - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 agosto: 42.976 nuovi casi, i morti sono 161 - T7TorreSette : #Coronavirus #Italia #4agosto In calo contagi e ricoveri nelle intensive, stabile l'incidenza. Altre 161 vittime -

Sky Tg24

... fra il 27 luglio e il 2 agosto, i morti Covid insono stati 1.165, in aumento rispetto ai 7 ...2.115 i nuovi casi e 18 decessi In Toscana sono 1.346.959 i casi di positività al, 2.Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in: tutto quello che c è da sapere Viaggerai in ...e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina Tutto sull andamento della pandemia di... Covid, le notizie. Bollettino: 42.976 casi e 161 morti. Tasso di positività al 17,8%. LIVE Il bollettino relativo al Covid-19 per la giornata di giovedì 4 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione.La curva dei nuovi casi continua a rallentare, ma i decessi aumentano. Galli avverte: "Non abbassiamo la guardia" ...