Coronavirus | 161 morti e 42 976 nuovi casi Il tasso di positività stabile al 17 | 8%

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il bollettino del 4 agosto 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia lelegate alsono state 161. Ieri invece i decessi erano stati 171. Secondo quanto riporta il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute ipositivi sono 42.976. Un aumento che porta il totale degli attualmente positivi al Covid-19 a 1.175.294. La situazione negli ospedali I ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 362 (-34 rispetto a ieri). Di questi, 31 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Continua a scendere il numero dei positivi ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 9.734. In 1.165.198 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 19.865.536. Tamponi ediI dati di oggi sono il ...

MediasetTgcom24 : Covid, 42.976 nuovi casi su 242.010 tamponi e altri 161 morti #ministerodellasalute #italia #coronavirus - Telesardegna : Coronavirus Italia, 42.976 nuovi casi e 161 decessi nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 42.976 contagi e 161 morti per Coronavirus - 501_tot : RT @Miti_Vigliero: Covid @4giugno 242.010 tamponi (ieri 255.797) 42.976 nuovi contagi Tasso positività 17,76% 31 ingressi UTI 161 morti N… - Miti_Vigliero : Covid @4giugno 242.010 tamponi (ieri 255.797) 42.976 nuovi contagi Tasso positività 17,76% 31 ingressi UTI 161 mo… -

Sono in leggero calo i contagi quotidiani dain Italia. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero dell'Interno, sono infatti ... Le vittime sono, in calo rispetto alle 171 di ieri....8% mentre i morti sono, dieci meno di ieri. Sono 34 i ricoverati in meno nelle terapie ... Sono stabili a 2.115, età media 53 anni, i nuovi casi diin Toscana dove oggi si registrano 18 ...ITALIA - L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la ...Sono 161 i morti, ieri 171, per un totale di 172.729 decessi da inizio pandemia. Le terapie intensive sono 362, 34 meno di ieri, con 31 ingressi del giorno, mentre sono 9.734 i ricoveri ordinari ...