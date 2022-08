Corinthians, il presidente apre a Cristiano Ronaldo: “Siamo vigili, sogno in grande” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più incerto e, dopo la rottura con il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, una sua permanenza nei Red Devils sembra molto complicata. Il portoghese vorrebbe trasferirsi in un club che possa permettergli di disputare la Champions League, ma al momento non ci sono soluzioni concrete. Nelle ultime ore, però, un’offerta è arrivata direttamente dal Brasile con il Corinthians che ha lanciato un segnale di apertura a CR7 attraverso le parole del presidente Dulio Monteiro Alves: “sogno in grande, Siamo il Corinthians! Ci sono Willian, Renato Augusto, nel calcio tutto è possibile e ho l’obbligo di dare il mio meglio al Corinthians. Ronaldo? Non lo so, non ci stiamo provando, non ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il futuro diè sempre più incerto e, dopo la rottura con il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, una sua permanenza nei Red Devils sembra molto complicata. Il portoghese vorrebbe trasferirsi in un club che possa permettergli di disputare la Champions League, ma al momento non ci sono soluzioni concrete. Nelle ultime ore, però, un’offerta è arrivata direttamente dal Brasile con ilche ha lanciato un segnale di apertura a CR7 attraverso le parole delDulio Monteiro Alves: “inil! Ci sono Willian, Renato Augusto, nel calcio tutto è possibile e ho l’obbligo di dare il mio meglio al? Non lo so, non ci stiamo provando, non ...

