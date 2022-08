Conto corrente: gli italiani preferiscono le banche online (Di giovedì 4 agosto 2022) Stando a un report annuale stilato dalla Banca d’Italia, viene evidenziato come mantenersi clienti presso la stessa banca per 10 anni non sia affatto conveniente dal punto di vista economico. Dall’analisi si scopre che i conti aperti da oltre 10 anni costano circa il doppio di quelli aperti nell’ultimo anno. Visto che il Conto corrente è una spesa annuale che va razionalizzata, soprattutto a fronte delle ulteriori spese e rincari e da un clima di incertezza politico-economico determinato dall’ennesima caduta di governo, è importante sapere dove potersi orientare non solo per spendere di meno, ma anche per avere un prodotto che dia soddisfazione al cliente. Le banche migliori e i loro punti di forza Un report di Altroconsumo risalente all’inizio dell’anno ha interrogato un campione di correntisti soci dell’associazione per ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 4 agosto 2022) Stando a un report annuale stilato dalla Banca d’Italia, viene evidenziato come mantenersi clienti presso la stessa banca per 10 anni non sia affatto conveniente dal punto di vista economico. Dall’analisi si scopre che i conti aperti da oltre 10 anni costano circa il doppio di quelli aperti nell’ultimo anno. Visto che ilè una spesa annuale che va razionalizzata, soprattutto a fronte delle ulteriori spese e rincari e da un clima di incertezza politico-economico determinato dall’ennesima caduta di governo, è importante sapere dove potersi orientare non solo per spendere di meno, ma anche per avere un prodotto che dia soddisfazione al cliente. Lemigliori e i loro punti di forza Un report di Altroconsumo risalente all’inizio dell’anno ha interrogato un campione di correntisti soci dell’associazione per ...

