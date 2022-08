Confronto su fisco nel centrodestra. Meloni, ministri dopo voto (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - La trattativa interna al centrodestra - su programma e collegi - è ancora lunga e non si attendono risultati prima del weekend. dopodiché ci sarà un nuovo vertice dei leader per siglare gli accordi. Intanto, Matteo Salvini insiste nel chiedere di anticipare la presentazione di una eventuale squadra di governo. Ma Giorgia Meloni non è d'accordo. "Da che mondo è mondo, le squadre di governo si fanno in base al risultato elettorale", taglia corto la presidente di Fratelli d'Italia. Il cammino sul programma Al tavolo del programma si registra piena condivisione sulla maggioranza dei temi – dovrebbero essere quindici – del documento da presentare agli italiani, ma prosegue la discussione su fisco e pensioni. Gli sherpa dei partiti procedono nella definizione del documento programmatico comune che verrà illustrato ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - La trattativa interna al- su programma e collegi - è ancora lunga e non si attendono risultati prima del weekend.diché ci sarà un nuovo vertice dei leader per siglare gli accordi. Intanto, Matteo Salvini insiste nel chiedere di anticipare la presentazione di una eventuale squadra di governo. Ma Giorgianon è d'accordo. "Da che mondo è mondo, le squadre di governo si fanno in base al risultato elettorale", taglia corto la presidente di Fratelli d'Italia. Il cammino sul programma Al tavolo del programma si registra piena condivisione sulla maggioranza dei temi – dovrebbero essere quindici – del documento da presentare agli italiani, ma prosegue la discussione sue pensioni. Gli sherpa dei partiti procedono nella definizione del documento programmatico comune che verrà illustrato ...

