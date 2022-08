Con Club Ocean salvi la tua tartaruga? (Spoiler: no) (Di giovedì 4 agosto 2022) La beneficenza ci fa stare bene, spesso la facciamo più perché ci fa sentire di aver fatto una bella cosa che per il gesto in sé. Purtroppo l’avvento dei social ha portato la richiesta di denaro per iniziative benefiche su un altro livello. Negli anni abbiamo visto tantissime iniziative benefiche nelle quali i beneficiari erano in realtà gli stessi che lanciavano le iniziative, e non quelli che ne avevano davvero bisogno. Sia chiaro, magari anche loro ne avevano bisogno, ma forse voi gradivate dare soldi per l’iniziativa che vi era stata presentata, e non per altro. Ieri tra le segnalazioni ricevute una ha attirato la nostra attenzione, una lettrice ci chiedeva lumi su una pubblicità che vedeva passare sui social, pubblicità legata a una specifica iniziativa: Vi allego delle immagini di una pagina F.B. che vende braccialetti per salvare le tartarughe pulendo il mare e per curiosità ho ... Leggi su butac (Di giovedì 4 agosto 2022) La beneficenza ci fa stare bene, spesso la facciamo più perché ci fa sentire di aver fatto una bella cosa che per il gesto in sé. Purtroppo l’avvento dei social ha portato la richiesta di denaro per iniziative benefiche su un altro livello. Negli anni abbiamo visto tantissime iniziative benefiche nelle quali i beneficiari erano in realtà gli stessi che lanciavano le iniziative, e non quelli che ne avevano davvero bisogno. Sia chiaro, magari anche loro ne avevano bisogno, ma forse voi gradivate dare soldi per l’iniziativa che vi era stata presentata, e non per altro. Ieri tra le segnalazioni ricevute una ha attirato la nostra attenzione, una lettrice ci chiedeva lumi su una pubblicità che vedeva passare sui social, pubblicità legata a una specifica iniziativa: Vi allego delle immagini di una pagina F.B. che vende braccialetti per salvare le tartarughe pulendo il mare e per curiosità ho ...

