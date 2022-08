Como grandi firme, arriva anche Thierry Henry: il ruolo dell’ex attaccante (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Como è sempre più scatenato. La squadra è concentrata in vista dell’inizio della prossima stagione in Serie B, l’obiettivo minimo è lottare per la zona playoff. L’ultima stagione è stata dai due volti, sono stati commessi errori nella fase decisiva del campionato e il 13° posto finale rappresenta un primo punto di partenza. La squadra adesso è più forte, sono arrivati calciatori di un certo calibro in grado di fare la differenza. Il grande colpo è stato l’ingaggio di Cesc Fàbregas, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni ed in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. E non è di certo finita, il Como ha deciso di affidarsi ad un altro grande campione: Thierry Henry. L’ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha deciso di investire nel club acquistando alcune quote ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilè sempre più scatenato. La squadra è concentrata in vista dell’inizio della prossima stagione in Serie B, l’obiettivo minimo è lottare per la zona playoff. L’ultima stagione è stata dai due volti, sono stati commessi errori nella fase decisiva del campionato e il 13° posto finale rappresenta un primo punto di partenza. La squadra adesso è più forte, sonoti calciatori di un certo calibro in grado di fare la differenza. Il grande colpo è stato l’ingaggio di Cesc Fàbregas, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni ed in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. E non è di certo finita, ilha deciso di affidarsi ad un altro grande campione:. L’exdi Arsenal e Barcellona ha deciso di investire nel club acquistando alcune quote ...

