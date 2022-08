Come sta andando l'economia italiana? La previsione terrificante di Crosetto (Di giovedì 4 agosto 2022) Un mese e poi uno tsunami economico e sociale travolgerà l'Italia: serve compattezza e nessuna demonizzazione. La profezia è di Guido Crosetto, che prima di fare l'imprenditore, ha trascorso una vita in politica e ha co-fondato Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni (si vocifera di un rientro in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre, nda). In un'intervista al Corriere della Sera, Crosetto ha ribadito l'allarme già lanciato sui suoi social: “A settembre sul nostro Paese si abbatterà uno tsunami, con una prevedibile minore ricchezza reale del 10%. Vivremo momenti di difficoltà spaventosa. Rischi di conflitti sociali considerato quanto cresce la rabbia”. L'ex parlamentare parla da moderato per cancellare l'idea di una destra estrema: “Serve uno sforzo di grande responsabilità da parte di tutte le forze ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Un mese e poi uno tsunami economico e sociale travolgerà l'Italia: serve compattezza e nessuna demonizzazione. La profezia è di Guido, che prima di fare l'imprenditore, ha trascorso una vita in politica e ha co-fondato Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni (si vocifera di un rientro in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre, nda). In un'intervista al Corriere della Sera,ha ribadito l'allarme già lanciato sui suoi social: “A settembre sul nostro Paese si abbatterà uno tsunami, con una prevedibile minore ricchezza reale del 10%. Vivremo momenti di difficoltà spaventosa. Rischi di conflitti sociali considerato quanto cresce la rabbia”. L'ex parlamentare parla da moderato per cancellare l'idea di una destra estrema: “Serve uno sforzo di grande responsabilità da parte di tutte le forze ...

agorarai : 'Come sindacato siamo contenti dei dati, sebbene vi siano delle eccezioni, ma l'industria sta tirando, l'estate ha… - elio_vito : Nella lista democratica e progressista che @EnricoLetta sta costruendo non possono mancare i @Radicali e figure com… - rulajebreal : La Russia ha iniziato una guerra mondiale ibrida. Putin sta usando la corruzione/propaganda/ sbarchi dei migranti/r… - AlGabriella : RT @Th3P3ck: @miia_2018 @a_meluzzi Mai ideologizzare letti fantasma a Palmanova, segnati come terapia intensiva ma inesistenti, per beccar… - piccologabri : @AlexBazzaro @TaiwanInItalia interessantissima sta cosa. Nn dite niente su Russi, ottimo ma condannate cina. Che co… -