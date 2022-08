Claudio Amendola e sua moglie Francesca Neri si sono lasciati? Matrimonio finito dopo la malattia dell’attrice | l’indiscrezione

zazoomblog : Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati?- La prima separazione e poi… - #Claudio #Amendola #Francesca - Mata_Hora : Però che anche Claudio Amendola e Francesca Neri si siano lasciati, mi dispiace davvero. Ilary e Toti troppo sovrae… - memole32764107 : @mps274 claudio amendola e francesca neri - ParliamoDiNews : Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero pronti al divorzio #claudio #amendola #francesca #neri #sarebbero… - memole32764107 : ma claudio amendola e francesca neri si sono lasciati?? ma bastaaaaa! -

E' virale su TikTok la gag in cui l'attore romano si lascia prendere in giro da alcune giovani sedute nello stesso locale. Oltre mezzo milione di ...si è reso protagonista di un siparietto divertente, andato virale sulla piattaforma Tik - Tok . Il video, che ha catalizzato più di 500 visualizzazioni, è stato pubblicato da una ...Claudio Amendola viene fermato da alcune fan per fare una foto. L'attore si lascia andare ad alcune frasi che non avrebbe voluto dire.Clamorosa l'indiscrezione lanciata dai settimanali, sembrerebbe che Claudio Amendola e Francesca Neri siano pronti a dirsi addio.