Clandestino contro il decreto di espulsione, il giudice gli dà ragione (Di giovedì 4 agosto 2022) Un cittadino del Gambia risultato Clandestino ha vinto il ricorso contro il decreto di espulsione: rimarrà in Italia da irregolare almeno finché non verrà pronunciato il verdetto definitivo sulla domanda di protezione internazionale precedentemente inoltrata Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Un cittadino del Gambia risultatoha vinto il ricorsoildi: rimarrà in Italia da irregolare almeno finché non verrà pronunciato il verdetto definitivo sulla domanda di protezione internazionale precedentemente inoltrata

