Civili come scudi umani | Amnesty accusa Zelensky

di Andrea Gebbia La guerra in Ucraina continua senza tregua anche se ormai, dopo più di cinque mesi di conflitto, non sempre occupa i principali titoli dei notiziari. L'invasore russo tenta con ogni mezzo di sopprimere le forze ucraine, apparentemente inferiori. Per questo l'esercito di Kyiv ha spesso adottato azioni di guerriglia urbana che sembrano finora decisive per una resistenza ad oltranza, pur avendo alcuni lati oscuri. Rapporto inquietante Amnesty International ha condotto una ricerca durata settimane, tra aprile e luglio, nelle regioni di Kharkiv, del Donbass e di Mykolaiv, visitando le zone di battaglia e intervistando varie persone coinvolte. Il quadro che ne esce è piuttosto inquietante e drammatico. Per contrastare le forze russe, l'esercito ucraino avrebbe messo in pericolo la popolazione civile, portando spesso gli obiettivi militari e i combattimenti ...

