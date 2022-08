Città Metropolitana di Milano: attivi cinque nuovi dispositivi IoT per la sicurezza stradale e il controllo del territorio (Di giovedì 4 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Città Metropolitana di Milano è sempre più vicina al raggiungimento dell’obiettivo europeo 2030 ‘Zero vittime sulla strada’. Nell’ambito del “Progetto sicurezza Milano Metropolitana”, il piano pluriennale di azioni che mira alla salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente, sono stati conclusi gli interventi di installazione di 5 nuovi apparati IoT che andranno ad incidere su: ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 4 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordiè sempre più vicina al raggiungimento dell’obiettivo europeo 2030 ‘Zero vittime sulla strada’. Nell’ambito del “Progetto”, il piano pluriennale di azioni che mira alla salvaguardia degli utenti della strada e dell’ambiente, sono stati conclusi gli interventi di installazione di 5apparati IoT che andranno ad incidere su: ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

