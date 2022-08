Cinghiale recuperato... nella Darsena. I vigili: 'Nuotava bene, difficile prenderlo' (Di giovedì 4 agosto 2022) Un Cinghiale è stato recuperato dai vigili del Fuoco di Milano stamattina alle sette nella Darsena . I sommozzatori e i vigili del Nucleo Speleo Alpinistico Fluviale riferiscono di avere avuto non ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 4 agosto 2022) Unè statodaidel Fuoco di Milano stamattina alle sette. I sommozzatori e idel Nucleo Speleo Alpinistico Fluviale riferiscono di avere avuto non ...

