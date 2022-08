Cina, missili e caccia intorno Taiwan. Taipei risponde con forza: “Prepararsi alla guerra” (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – La Cina si muove, e militarmente, intorno Taiwan, come riporta anche Tgcom24. Lo fa con le più grandi esercitazioni militari mai eseguite intorno all’isola, successivamente alla discussa visita del presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi. Cina, Taiwan e i venti di guerra Potrebbe non accadere nulla. Ma la tensione è alta e il minimo incidente – pur involontario – può costituire un problema. La Cina inizia alle ore 6 italiane (le 12 del posto) le sue esercitazioni militari intorno all’isola di Taiwan. “Manovre militari e d’addestramento su vasta scala” secondo i media, che comportano lanci dal vivo di missili e colpi di artiglieria. Le destinazioni, sei aree ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Lasi muove, e militarmente,, come riporta anche Tgcom24. Lo fa con le più grandi esercitazioni militari mai eseguiteall’isola, successivamentediscussa visita del presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi.e i venti diPotrebbe non accadere nulla. Ma la tensione è alta e il minimo incidente – pur involontario – può costituire un problema. Lainizia alle ore 6 italiane (le 12 del posto) le sue esercitazioni militariall’isola di. “Manovre militari e d’addestramento su vasta scala” secondo i media, che comportano lanci dal vivo die colpi di artiglieria. Le destinazioni, sei aree ...

