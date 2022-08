Cina | missili e caccia intorno Taiwan Taipei risponde con forza | “Prepararsi alla guerra”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago – Lasi muove, e militarmente,, come riporta anche Tgcom24. Lo fa con le più grandi esercitazioni militari mai eseguiteall’isola, successivamentediscussa visita del presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi.e i venti diPotrebbe non accadere nulla. Ma la tensione è alta e il minimo incidente – pur involontario – può costituire un problema. Lainizia alle ore 6 italiane (le 12 del posto) le sue esercitazioni militariall’isola di. “Manovre militari e d’addestramento su vasta scala” secondo i media, che comportano lanci dal vivo die colpi di artiglieria. Le destinazioni, sei aree ...

TgLa7 : #Taiwan attiva sistemi difesa, 'Cina ha lanciato missili' Ministero Difesa condanna azioni irrazionali che minano la pace - Agenzia_Ansa : Taiwan attiva i sistemi di difesa: 'La Cina ha lanciato missili'. Il Ministero della Difesa condanna azioni irrazio… - eziomauro : Sale la tensione: la Cina lancia missili ipersonici per esecitazioni nel mare di Taiwan. Le immagini - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: La Cina mostra i muscoli e con il suo esercito lancia missili in direzione dello Stretto di #Taiwan. Ecco cosa sta s… - congiargiu : RT @itsmeback_: La visita di Pelosi a Taiwan scatena l’ira di Pechino: lanciati 11 missili balistici Dongfeng. Giappone chiede a Cina lo st… -

Laha avviato esercitazioni militari intorno a Taiwan lanciano anchebalistici in risposta alla visita di Nancy Pelosi sull'isola. L'esercito di Taipei ha attivato i sistemi di difesa e ...Laha lanciato oggi 11balistici Dongfeng (DF) nelle acque intorno a Taiwan, nell'ambito delle esercitazioni militari, riferisce il Ministero della Difesa di Taiwan, precisando che i ...Tutto lascia pensare che un’invasione non è verosimile prima di cinque anni. Ma con una tensione così alta la situazione può facilmente sfuggire di mano | Editoriale di Guido Santevecchi per il Corrie ...La prima giornata delle esercitazioni dell'esercito cinese nello Stretto di Taiwan è iniziata con un lancio di missili balistici che ha allertato il sistema ...