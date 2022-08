Cina | missili contro Taiwan E Taipei allerta i sistemi di difesa

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ladi Xi imita Putin? Auguriamoci di no. Intanto, però, il ministero delladiconferma, dopo la visita di Nancy Pelosi, il lancio di "diversibalistici" da parte dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) a partire dalle 13.46 locali (7.46 in Italia) nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali dell'isola L'articolo proviene da Firenze Post.

ROMA. La Cina rivendica di avere effettuato "con successo" un' esercitazione missilistica al largo di Taiwan. "Tutti i missili hanno colpito il bersaglio con precisione", si legge nella nota emessa dal Comando ... Il ministero della Difesa di Taiwan ha confermato il lancio di "diversi missili balistici" da parte dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) a partire dalle 13.46 locali ... irrazionali" della... Il lancio dei Dongfeng è parte delle esercitazioni militari in risposta alla visita di Nancy Pelosi a Taipei. I cinesi hanno aggiunto una settimana zona di operazione per le proprie manovre. Un ...