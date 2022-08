Cina, missili attorno Taiwan. Giappone denuncia: alcuni finiti nella nostra zona. Taipei: «Ci prepariamo alla guerra». Pechino convoca gli ambasciatori G7 e Ue (Di giovedì 4 agosto 2022) Lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, soldati schierati, carri armati, esplosioni in mare. La Cina mostra i muscoli e, alle 12... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 agosto 2022) Lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, soldati schierati, carri armati, esplosioni in mare. Lamostra i muscoli e, alle 12...

TgLa7 : #Taiwan attiva sistemi difesa, 'Cina ha lanciato missili' Ministero Difesa condanna azioni irrazionali che minano la pace - eziomauro : Sale la tensione: la Cina lancia missili ipersonici per esecitazioni nel mare di Taiwan. Le immagini - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Taiwan, la #Cina dopo l'arrivo di #Pelosi: 'Stasera lanciamo i missili su mare ad Est'. Ci racconta… - gianluca826 : RT @ultimenotizie: Cinque missili balistici lanciati dalla #Cina durante le maxi manovre militari intorno a #Taiwan sono finiti nella zona… - Laura51478782 : RT @ccombercat: keep calm and carry on?????? Agenzia ANSA: Taiwan attiva sistemi di difesa: 'La Cina ha lanciato missili'. Pechino contro il G… -