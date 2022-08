(Di giovedì 4 agosto 2022) Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) - Laha dato il via all'esercitazione militare intorno a, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'isola da parte della Speaker americana Nancy Pelosi. Lahato diversibalistici nelle acque intorno alle coste nord orientali e sudoccidentali di, rendono noto dal ministero della Difesa dispecificando che si tratta diDongfeng e che il lancio è iniziato a partire dalle 13.56 ora locale. "Non vogliamo l'escalation, ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità", ha affermato in un tweet il ministero della Difesa di. Il ministero della Difesa di Taipei ha ribadito di "rispettare il principio di prepararsi alla ...

TV7Benevento : Cina lancia missili, Taiwan: 'Ci prepariamo a guerra' - - GemmiVerter : Bravi coglioni. Avete un Paese che è un continente e volete andare a rompere le palle a un'isola grande come la Lom… - Marilenapas : RT @eziomauro: Sale la tensione: la Cina lancia missili ipersonici per esecitazioni nel mare di Taiwan. Le immagini - greenpassnews : La Cina lancia missili intorno a Taiwan dopo che Pelosi ha 'versato petrolio sulle fiamme' delle tensioni regionali… - Ultron65 : RT @infoitinterno: 'Pronti alla guerra'. E la Cina lancia missili verso Taiwan -

Lamostra i muscoli e, alle 12 locali (6 in Italia),una delle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan in un crescendo di tensioni in risposta alla visita sull'isola ...Video su questo argomento Così lai missili balistici sulle coste di Taiwan: la situazione è grave Poi l'esperto di geopolitica ha decodificato l'obiettivo inespresso degli strateghi ...Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) - La Cina ha dato il via all'esercitazione militare intorno a Taiwan, annunciata come rappresaglia contro la ...Lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, soldati schierati, carri armati, esplosioni in mare. La Cina mostra i muscoli e, alle 12.