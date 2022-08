Cina lancia missili, Taiwan: "Ci prepariamo a guerra" (Di giovedì 4 agosto 2022) Taipei, 4 ago. - La Cina ha dato il via all'esercitazione militare intorno a Taiwan, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'isola da parte della Speaker americana Nancy Pelosi. La Cina ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Taipei, 4 ago. - Laha dato il via all'esercitazione militare intorno a, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'isola da parte della Speaker americana Nancy Pelosi. Laha ...

eziomauro : Sale la tensione: la Cina lancia missili ipersonici per esecitazioni nel mare di Taiwan. Le immagini - TV7Benevento : Cina lancia missili, Taiwan: 'Ci prepariamo a guerra' - - GemmiVerter : Bravi coglioni. Avete un Paese che è un continente e volete andare a rompere le palle a un'isola grande come la Lom… - Marilenapas : RT @eziomauro: Sale la tensione: la Cina lancia missili ipersonici per esecitazioni nel mare di Taiwan. Le immagini - greenpassnews : La Cina lancia missili intorno a Taiwan dopo che Pelosi ha 'versato petrolio sulle fiamme' delle tensioni regionali… -