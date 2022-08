Cina, a Taiwan mega manovre militari dopo la visita di Nancy Pelosi. Borrell: «Nessuna giustificazione» (Di giovedì 4 agosto 2022) Lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, soldati schierati, carri armati, esplosioni in mare. La Cina mostra i muscoli e, alle 12... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 agosto 2022) Lanci dal vivo di colpi di artiglieria e di missilli in sei aree marittime off-limits a navigazione e sorvolo, soldati schierati, carri armati, esplosioni in mare. Lamostra i muscoli e, alle 12...

GiovaQuez : La Germania si dice pronta ad aiutare Taiwan in caso di aggressione militare da parte della Cina - rusembitaly : ??La posizione di principio della Russia rimane invariata. ??Partiamo dal fatto che c'è una sola Cina, il governo… - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - HuffPostItalia : Al via mega-esercitazioni militari attorno a Taiwan. La Cina parte con le ritorsioni dopo la visita di Pelosi - Claire_Red_81 : RT @cristinascappa: Gli USA Vogliono il controllo sulla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La TSMC produce microchip per il 52… -