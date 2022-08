Cilento Fest | il cinema dei borghi ha il suo festival | appuntamento dal 18 al 21

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 5 minutiPerito (Sa) – Con il lancio suo social del videospot “Tutto ilè paese”, in cui una Bianchina attraversa la controra di un piccolo paese, sfilando tra case di pietra, magici portoni, ulivi, alberi scolpiti e murales, è entrata nel vivo la prima edizione delival per la promozione dellegato al racconto deiche si terrà dal 18 al 21 agosto a Perito, comunità simbolo delnon costiero e di quelle aree interne di cui tutti parlano ma che pochi realmente conoscono. Nato dalla passione smisurata per ildi un gruppo di giornalisti, registi e produttori originari di queste terre, ilival è organizzato dalla società di editoria e produzione Iuppiter, in ...