Ciclomercato 2023, Letizia Paternoster lascia Segafredo e passa a Bike Exchange - Sport - Altri Sport (Di giovedì 4 agosto 2022) Ciclomercato, l'anno nero dei cugini Henao Roma, 4 agosto 2022 - Cambio squadra per Letizia Paternoster . La giovane azzurra classe 1999, campionessa mondiale su pista nell'eliminazione nel 2021, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), l'anno nero dei cugini Henao Roma, 4 agosto 2022 - Cambio squadra per. La giovane azzurra classe 1999, campionessa mondiale su pista nell'eliminazione nel 2021, ...

SpazioCiclismo : Puntata ricca a #RadioCorsa, spaziando dal #CicloMercato al #Giro2023 passando per #TDFF, #Klasikoa, #TDP2022 e alt… - SpazioCiclismo : Tanti giovani caratterizzano i movimenti di #CicloMercato di oggi - SpazioCiclismo : La Quick-Step Alpha Vinyl annuncia i suoi primi tre rinforzi per il 2023 #CicloMercato - Piergiulio58 : Ciclomercato 2023: Lorena Wiebes lascia il Team DSM e firma per la SD Worx - SpazioCiclismo - SpazioCiclismo : Movimento rilevante nel #CicloMercato femminile: la velocista neerlandese aveva un contratto in essere con la DSM. -