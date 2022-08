Ciclismo, quest’anno il Trofeo Matteotti è stato cancellato. Le motivazioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Trofeo Matteotti 2022 di Ciclismo su strada non si disputerà: l’edizione numero 75 non andrà in scena in questa stagione, i festeggiamenti per le nozze di platino saltano. Ad annunciarlo sono gli organizzatori dell’Unione Ciclistica Fernando Perna in accordo con il Gruppo Sportivo Emilia. Nel comunicato stampa diffuso viene assicurato che l’appuntamento con questo importante traguardo viene soltanto rinviato al 2023: salta così per quest’anno la corsa professionistica di Ciclismo su strada maschile, che era inserita in calendario domenica 18 settembre. Il rinvio, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, è dovuto a ragioni organizzative e di tempistiche: non sarebbe stata possibile un’adeguata preparazione della gara per la data prevista, con la corsa programmata ad una settimana dallo ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Il2022 disu strada non si disputerà: l’edizione numero 75 non andrà in scena in questa stagione, i festeggiamenti per le nozze di platino saltano. Ad annunciarlo sono gli organizzatori dell’Unione Ciclistica Fernando Perna in accordo con il Gruppo Sportivo Emilia. Nel comunicato stampa diffuso viene assicurato che l’appuntamento con questo importante traguardo viene soltanto rinviato al 2023: salta così perla corsa professionistica disu strada maschile, che era inserita in calendario domenica 18 settembre. Il rinvio, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, è dovuto a ragioni organizzative e di tempistiche: non sarebbe stata possibile un’adeguata preparazione della gara per la data prevista, con la corsa programmata ad una settimana dallo ...

sandrobrambilla : 31-7-2022 #Lugano #Svizzera - Quest'anno il #GranPremio di Lugano e' diventato #Axion #LuganoSummerRide in circuito… - pmm131x : @JulioCesare12 Già Jacobs per me meno casuale, quei tempi li ha e prima dell'infortunio di quest'anno indoor aveva… - ILENIALazzaro : RT @MichelePizze76: @ILENIALazzaro Le nostre ragazze competere ad altissimo livello e quest'anno ci stanno facendo emozionare.Un po' di inv… - MichelePizze76 : @ILENIALazzaro Le nostre ragazze competere ad altissimo livello e quest'anno ci stanno facendo emozionare.Un po' di… -

Ciclismo femminile, Cittiglio guarda già al Trofeo Binda 2023 ... negli ultimi due anni ha riservato momenti straordinari per gli appassionati : due anni fa a vincere è stata Elisa Longo Borghini in maglia tricolore , quest'anno si è imposta Elisa Balsamo in ... Ciclomercato, l'anno nero dei cugini Henao - Sport - Altri Sport - quotidiano.net ... si è ritirato (suo malgrado) a inizio anno, mentre il più ...'93 è quello che chiaramente scuote maggiormente il mondo del ciclismo: ... che si è limitata ad augurare il meglio al colombiano, né quest'... OA Sport ... negli ultimi due anni ha riservato momenti straordinari per gli appassionati : due anni fa a vincere è stata Elisa Longo Borghini in maglia tricolore ,si è imposta Elisa Balsamo in ...... si è ritirato (suo malgrado) a inizio, mentre il più ...'93 è quello che chiaramente scuote maggiormente il mondo del: ... che si è limitata ad augurare il meglio al colombiano, né'... Ciclismo: il Trofeo Matteotti annullato per l'edizione del 2022, appuntamento al prossimo anno